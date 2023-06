Condò: "Pioli stavolta è nudo: non ha Maldini, non ha Massara, non ha Ibra. Il lavoro che lo aspetta è il più difficile"

MilanNews.it

Paolo Condò, opinionista, si è così espresso a SkySport su Pioli: "Probabilmente sarà il lavoro più difficile da quando è al Milan, anche superiore al primo anno in cui ha goduto dell'aiuto anche psicologico di Ibrahimovic. Stavolta è nudo Pioli: non ha Maldini, non ha Massara, non ha ibrahimovic. Ma ha un curriculum con uno Scudetto, una semifinale di Champions e una squadra in cui immagino saranno seguite le sue indicazioni