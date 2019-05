Condò: "Sarri per me può essere un profilo da Juventus"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport 24, si è esposto a favore di un possibile scelta di Sarri come prossimo allenatore della Juventus: "Lo danno in uscita dal Chelsea e porterebbe un gioco diverso da quello di Allegri. Se è un profilo da Juve? Non lo so, alla fine si pensa a Sarri come tecnico in tuta. Credo si possa trovare un compromesso. La Juve ha provato a inseguire la Champions con Allegri e con il suo gioco, ora magari proverà a cambiare tipologia. Dico Sarri perché è italiano, conosce bene l'ambiente ed è su piazza. Direi Klopp prima di Sarri, ma l'allenatore del Liverpool è irraggiungibile. Credo che la Juve, tuttavia, abbia già in mano l'allenatore del futuro". Ricordiamo che Sarri è un nome in voga anche per il futuro della panchina rossonera.