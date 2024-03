Condò su Cardinale: "Le sue parole sono miele per i tifosi, ma il Milan deve vincere, non partecipare"

In merito alle interessanti dichiarazioni di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ieri sera a Londra in occasione della sesta edizione del “Business of Football Summit”, questo il commento del noto giornalista Paolo Condò.

Le sue parole a Sky Sport: "Quello che ha detto Cardinale ieri è stato miele per i tifosi del Milan. La sostenibilità economica è molto importante, ma un club come il Milan non può e non deve accontentarsi di partecipare, deve provare a vincere sempre. Da questo punto di vista l'ingresso di Ibra in società è stata una garanzia, anche per i giocatori che vedono un campione come lui spesso a Milanello o in spogliatoio".