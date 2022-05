MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a SkySport su Leao: "Il Milan è in una frase estremanente promettente, ma magari in questo spizio si vuole infilare qualcuno come un PSG o un Real Madrid per tentare Leao. Leao va blindato assolutamente":