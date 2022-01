Condò su Repubblica: "La forza della dorsale sinistra di Pioli"

Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, ha parlato così della fascia sinistra del Milan: "Il recupero di Leao ha restituito al Milan quella dorsale sinistra che è il vero plus della sua scacchiera. Theo Hernandez ha segnato due gol: succede spesso che una buona disposizione si rifletta anche nel tabellino marcatori. Ma non è (solo) questo il punto: quando Theo e Leao possono dialogare e sovrapporsi, approfittando magari di un ulteriore acceleratore di gioco come Tonali, il Milan squilibra gli avversari costringendoli a sovraccaricare quel lato e liberando spazi altrove. La combinazione fra la potenza del terzino e la classe leggera dell’attaccante vale lusinghieri confronti internazionali: Alaba-Vinicius al Real o Davies-Sané al Bayern, o ancora Robertson-Mané al Liverpool. Questi tandem hanno già fatto grandi cose in Champions e abitano all’attico, ma le potenzialità dei due milanisti - i rinnovi vanno chiusi al più presto - potrebbero portarli da quelle parti".