Condò su Repubblica: "Scudetto fuori portata per il Milan? Prima serve una corazzata"

"Scudetto fuori portata per il Milan? Prima serve una corazzata", titola La Repubblica con le parole di Paolo Condò. La grande fuga dell'ottobre rossonero in realtà un allungo, ma denso di significati, perché al mosaico di Pioli continuano ad aggiungersi elementi. In principio erano Ibra e Donnarumma, poi si è aggiunto Theo Hernandez, seguito da Rebic, Calhanoglu e Bennacer. Da lì in poi ognuno ha portato il suo contributo. Resta presto per definire un obiettivo limite, e prima di dire che lo scudetto è fuori portata sarà bene aspettare che emerga una corazzata.