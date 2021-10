Condò sul Milan: "La vittoria contro il Torino peserà tantissimo sulla classifica finale"

Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il successo per 1-0 del Milan sul Torino: "Il Torino si è dimostrato avversario molto tosto per il Milan e proprio per questo la vittoria è di grandissima importanza, è la vittoria che alla fine peserà molto sulla classifica. Era l'impegno più difficile per le squadre di testa, il Milan ora si godrà 48 ore guardando se le altre saranno in grado di tenerle testa".