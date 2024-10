Conference League, Chelsea in Grecia e Fiorentina in Svizzera: il programma odierno

Si riporta di seguito il programma odierno della Conference League:

16:30 Vikingur Reykjavik vs Cercle Brugge

18:45 APOEL vs Borac Banja Luka

18:45 Celje vs Basaksehir

18:45 Djurgarden vs Guimaraes

18:45 Gent vs Molde

18:45 Hearts vs Omonia

18:45 Jagiellonia vs Petrocub

18:45 Larne vs Shamrock Rovers

18:45 Panathinaikos vs Chelsea

18:45 SK Rapid vs Noah

18:45 St. Gallen vs Fiorentina

21:00 Betis vs FC Copenhagen

21:00 HJK vs Din. Minsk

21:00 Mlada Boleslav vs Lugano

21:00 O. Ljubljana vs LASK

21:00 Paphos vs Heidenheim

21:00 TNS vs FC Astana

21:00 TSC vs Legia