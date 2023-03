Conference League, sorteggiati i quarti di finale: Lech Poznan-Fiorentina

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tempo di sorteggio anche per la Fiorentina, impegnata nei quarti di finale di Conference League, con le gare di andata che verranno giocate il 13 aprile e quelle di ritorno il 20 dello stesso mese. Lech Poznan per i viola, che giocheranno la prima gara in Polonia.

Questo il quadro completo.

Lech Poznan-Fiorentina

Gent-West Ham

AZ Alkmaar-Anderlecht

Basilea-Nizza