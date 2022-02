Consiglio Federale in corso: nessun Commissario ad acta per lo Statuto con la Lega

In corso a Roma un Consiglio Federale importantissimo per il futuro del calcio italiano. Mentre la Lega di A il 23 febbraio avrà la terza chiamata per eleggere il presidente (rischia il Commissariamento), non ve ne sarà uno ad acta per gestire la spinosa questione Statuto proprio tra FIGC e Lega. Gravina e il Consiglio hanno voluto alleggerire la tensione, evidentemente, nei confronti della Lega, con l'auspicio che venga eletto un Presidente in terza chiamata (con quorum a 11).