Constant porta in tribunale il Tractor Sport e vince: mercato bloccato per il club iraniano

Kevin Constant porta in tribunale il Tractor Sport Club e vince. L’ex milanista, che nel 2019 si è legato al club iraniano, ha infatti vinto la causa innanzi al TAS per il pagamento degli stipendi arretrati. Il tribunale arbitrale di Losanna ha confermato la sanzione imposta dalla FIFA: il Tractor avrà infatti il mercato bloccato a livello nazionale e internazionale, col divieto di tesserare nuovi calciatori fino al pagamento di quanto dovuto a Costant. Per il club, peraltro, non si tratta di una prima volta: già nel 2017 il Tractor si era visto bloccare il proprio mercato per una controversia analoga con l’attaccante marocchino Adil Chihi.