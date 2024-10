Contatti con Ibra? Sesko: "Non commento voci di mercato. A Lipsia sto bene"

vedi letture

Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia che domani sfiderà la Juventus nella 2^ giornata del maxi-girone di Champions League, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni più significative: "Potevo segnare anche più di 14 gol nel mio primo anno di Bundesliga. Non mi piace paragonarmi agli altri, io sono Benjamin Sesko e ho il mio stile".

A Sesko viene chiesto anche se nel corso dell'ultima estate, in cui il Milan ha provato ad acquistarlo, abbia avuto contatti con il dirigente rossonero Ibrahimovic. Risponde così: "Non commento le voci di mercato. A Lipsia sto bene e per questo ho di recente prolungato il contratto. Il club vuole ancora crescere molto e io accompagnare la squadra in un percorso così intrigante".