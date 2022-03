MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al rigore chiesto dal Milan per il contatto in area di rigore tra Giroud e Skriniar, Luca Serafini ha dichiarato nel post-partita ai microfoni di Milan TV: "E' rigore tutta la vita. Skriniar si disinteressa del pallone, non lo guarda nemmeno e butta giù Giroud. Questo è rigore tutta la vita".