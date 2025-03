Contatto Maignan-Isaksen, A.Serena: "Fateci capire bene la logica"

A due giorni dalla sconfitta di San Siro contro la Lazio, il contatto Maignan-Isaksen che ha difatti deciso la partita continua a fare discutere. Ad essere intervenuto su questo argomento l'ex calciatore Aldo Serena, che sui propri profili social, X nello specifico, ha polemizzato non tanto sull'episodio in sé ma sull'assenza di un'informità di giudizio. Questo il suo pensiero:

"Appunto. Qui il contatto non c’è e se c’è è infinitesimale. Il giorno prima una tranvata di McTominay a tutta velocità su Dumfries non sanzionata. Ma spiegateci? Fateci capire bene la logica? Anche quella delle spinte con le mani o senza.Quando è, e come e cosa si può fare?".