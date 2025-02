Contatto Pezzella-Abraham, Marelli: "Il difensore dell'Empoli non fa un movimento verso l'avversario. Giusto lasciar correre"

Subito grandi proteste del Milan al secondo minuto per un intervento di Pezzella su Abraham in area di rigore: il terzino dell'Empoli è franato sul centravanti inglese che stava difendendo palla. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza così l'episodio: "Abraham ha allargato molto la gamba sinistra, Pezzella ha continuato la sua corsa dritta: non c’è un movimento verso Abraham, giusto lasciar correre".