Conte: "Con 7 partite in 22 giorni vediamo la risposta del Napoli"

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - "Sono ritornati i nazionali, la maggior parte di loro ha giocato entrambe le partite quindi bisogna essere bravi a calibrare e ondulare l'allenamento per preparare il match contro il Torino. Ora vediamo le risposte della rosa con 7 partite in 22 giorni, che porta un inevitabile dispendio di energie forte; servono rotazioni e c'è bisogno di tutti. Siamo quindi curiosi anche del tipo di risposta che daremo in tour de force". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte prima del match di domani contro il Torino. "Per quanto riguarda gli infortunati - ha spiegato Conte - Buongiorno è tornato in gruppo da 4 allenamenti e quindi è recuperato. Politano rientrato in gruppo.

Rrhamani sta andando bene in fase di recupero, quella che ha iniziato anche Lobotka. Un aumento degli infortuni in Italia? Accade in tutta Europa. Il problema è che più giochi e più sei a rischio infortuni. Giocando tanto hai meno possibilità di allenarti e questo porta a infortuni muscolari in tutta Europa. Per questo servono rose profonde e ampie, se giochi tanto è inevitabile far fronte a problematiche anche leggere come l'affaticamento a un giocatore". (ANSA).