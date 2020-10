Conte: "Proteste ogni giorno ma le violenze non possiamo condividerle"

Giuseppe Conte ha parlato delle manifestazioni di protesta delle ultime ore. "Ci sono delle manifestazioni di protesta davanti a Palazzo Chigi ogni giorno, li faccio salire e li incontro. Questo non è un palazzo isolato fuori dalla realtà circostante, ho ricevuto delegazioni di palestre, piscine, di attività di base. Ho spiegato loro quello che stiamo facendo, hanno compreso di avere capito che sono scelte dolorose ma necessarie. Se parliamo delle manifestazioni di violenza non possiamo certo condividerle, anche tutte le persone che stanno soffrendo, che sono per strada, non hanno interesse a strumentalizzare da chi in modo metodico e sistematico cerca di soffiare sul fuoco. Non è questa l'Italia che vogliamo, c'è già una pandemia che ci crea dei problemi, cerchiamo di risolverla in modo costruttivo".