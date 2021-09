Conte: "Quando il Milan è riuscito a superare la prima pressione ha fatto due gol"

Antonio Conte è intervenuto nel post partita di Liverpool-Milan, commentando il ko all'esordio dei rossoneri: “A Stefano non è piaciuto il fatto che tante volte la squadra è stata statica e non molto dinamica per superare la prima pressione. Quando il Milan ha superato la linea difensiva del Liverpool loro hanno commesso degli errori importanti da cui sono scaturiti i due gol. Però ci sta, con una linea difensiva che gioca sempre molto alta e con il difensore costretto a scappare verso la porta con gli attaccanti che ti puntano prendere sempre la decisione giusta non è facile. Quando il Milan è riuscito a superare la prima pressione le palle le ha trovate, ha fatto due gol, quando ha imbucato ha messo il Liverpool in difficoltà”