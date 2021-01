Conte: "Un'inchiesta per Ibra-Lukaku? Non so e non mi interessa"

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, non ha voluto esporsi in merito alla lite Ibra-Lukaku: "Non lo so e non mi interessa se ci sarà un'inchiesta o meno. Il mio compito è quello di fare l'allenatore e di allenare i giocatori. Non so che tipo di decisioni verranno prese. Per quanto riguarda Lukaku lui era in diffida, è stato ammonito e quindi è stato automaticamente squalificato".