Contestazione Milan, si va avanti anche questa sera alla festa del Club: il comunicato di AIMC

La contestazione andata in scena ieri sera, prima all'interno di San Siro e poi fuori dallo stadio, continuerà anche stasera all'evento privato del Club per festeggiare i 125 anni di storia. Lo annuncia AIMC, Associazione Italiana Milan Club, con un comunicato sul proprio sito, dando comunque indicazione a tutti i tifosi di mantenere un comportamento adeguato e pacifico:

"Stasera alle 18.30 in Via Ambrogio Bergognone da Fossano, 59 a Milano (fuori dall’ Armani Silos dove si terrà l’evento di Natale privato del Milan con squadra e calciatori) è previsto il ritrovo dei tifosi rossoneri. Un’occasione per rinnovare in MANIERA DEL TUTTO PACIFICA il nostro disappunto a squadra e società per gestione e risultati del nostro Milan.

ATTENZIONE: visto il momento è prevista una grande partecipazione raccomandiamo a tutti i tifosi presenti di non avere iniziative personali e colpi di testa da parte da parte di nessuno!".