Conti a MTV: "Contento per l'assist, ma contava solo passare il turno. A Gedda per vincere"

Andrea Conti ha parlato a Milan Tv dopo la sfida contro la Sampdoria: “Spero sia solo il primo assist, sono contento ma quello che contava era il passaggio del turno. La Sampdoria è una grande squadra ma abbiamo interpretato bene la partita, abbiamo sofferto e la pazienza ci ha ripagato. Non è mai semplice entrare a partita in corso ma dopo tanto tempo che sono fuori cerco di ricavare il massimo da questi momenti. Cerco di dare sempre il meglio di me e oggi penso di aver fatto bene. Sono contento. La Supercoppa si prepara da sola, è una finale, è un trofeo importante per calciatori e società. Non servono motivazioni, si prepara da sola. In questi giorni a disposizione la prepareremo al meglio e andremo per vincere. Dobbiamo giocare il nostro calcio e non cambiare l’identità per l’avversario che sfidiamo. La Juventus è tra le più forti ma con il gruppo noi possiamo fare bene. Sappiamo di dover tenere duro. Paquetà? È un grandissimo ragazzo, ottimo calciatore. Non è facile dopo poco tempo con noi essere catapultato in un altro mondo calcistico. Sono sicuro che potrà fare bene”