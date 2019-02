Conti, l'ultima da titolare col Milan proprio contro il Cagliari

Andrea Conti non gioca da titolare con il Milan dal 27 agosto 2017, giorno in cui il club rossonero sfidò il Cagliari a San Siro e vinse. A distanza di un anno e mezzo il laterale destro non ha più disputato una gara dal primo minuto, se non in Primavera. Il giocatore però è pronto, come dimostrato in Coppa Italia contro la Sampdoria, il che fa presupporre che il suo momento arriverà presto.