Conti: "Più spazio ai giovani. Il Milan lo sta facendo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine del Festival di Trento di oggi, l'ex calciatore della Roma e campione del mondo Bruno Conti ha parlato così delle difficoltà del calcio italiano di produrre atleti che possano giocare in Serie A e mettersi a disposizione della Nazionale: "Le generazioni cambiano sempre, davanti abbiamo Immobile davanti che fa tanti gol nella Lazio e pochi in Nazionale, ma il problema non è solo l'attacco. Dopo l'Europeo ho visto un piccolo rilassamento, ma io vedo tanti giovani interessanti e di prospettiva come Raspadori e Chiesa. Adesso c'è tanta delusione ma io credo molto in questa Nazionale".

Perché i club italiani pescano soprattutto all'estero invece di dare spazio ai giovani italiani?

"Io faccio parte di questo momento e mi piacerebbe davvero vedere qualche club che dà spazio ai giovani e responsabilizza i giovani. Io penso che si pensa più a fare le squadre per vincere qualcosa più che per avere un discorso di prospettiva. Anche se sono per lo più stranieri, vedo che il Milan sta facendo una programmazione coi giovani e sta portando avanti un programma molto importante con prospettiva futura".