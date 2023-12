Continua il racconto di Bennacer post infortunio. E sulla Coppa d'Africa: "Dovrei farcela"

Ismael Bennacer, tornato in campo finalmente dopo il grave infortunio al ginocchio, si racconta sul suo canale YouTube. Il centrocampista algerino, in una serie di video, parla e mostra ai tifosi tutto l’iter affrontato dopo l’infortunio rimediato al ginocchio il 10 maggio 2023. Nella terza puntata, che potete trovare su YouTube cliccando qui, parla dei vari controlli e della riabilitazione. Queste le sue dichiarazioni, che ovviamente risalgono ai mesi scorsi e non rappresentano in nessun modo la situazione attuale.

Isma è in Francia, a Lione, e ha tolto le stampelle: comincia il suo percorso di riabilitazione. Prima però, c’è bisogno di effettuare una risonanza magnetica: “La risonanza magnetica dovrebbe essere positiva, andiamo a trovare il macellaio (ride, ndr) che mi ha operato”.

Gli chiedono della Coppa d’Africa, se sarà complicato esserci. Isma risponde: “No, no. Dovrei farcela. Impossibile? Per niente. Dovrebbe essere tutto a posto prima di gennaio”.

Isma effettua la risonanza magnetica e arriva il responso: “È buona. C’è ancora un po’ di liquido nel ginocchio. È un po’ gonfio, ma non vedo altro. La cartilagine nuova ha attecchito bene”.

Il centrocampista è sollevato: “Ogni volta, quando faccio la risonanza magnetica, è davvero rumorosa. Sono abituato ormai, ne ho fatte parecchie. Il medico mi ha detto che è andata molto bene. C’è ancora un po’ di liquido nel ginocchio, il che è normale dopo un’operazione del genere”.

Parla il chirurgo che l’ha operato, Bertrand Sonnery-Cottet: “Si era danneggiato gravemente la cartilagine. La procedura chirurgica consisteva quindi in un innesto. Un pezzo di cartilagine è stato prelevato da un’area meno importante del ginocchio per innestare l’area danneggiata. Ci vuole tempo perché l’innesto deve essere integrato. I risultato, dopo tre mesi dall’operazione, sono molto soddisfacenti. La risonanza magnetica è stata buona e l’integrazione dell’innesto lo stesso, non ci sono problemi”.

Per festeggiare la buona notizia Isma va a mangiare una bella pizza con il suo entourage.

Parola a Valentin Beasse, fisioterapista di Isma: “Ieri avevamo un appuntamento con il chirurgo per il controllo post-operatorio a 3 mesi. Abbiamo fatto una risonanza e incontrato il chirurgo. Tutto è andato bene”.

Comincia quindi il processo di riabilitazione di Bennacer, con tanto lavoro in palestra per il centrocampista. Vi consigliamo la visione del video per vedere e capire tutti gli esercizi svolti da Isma.