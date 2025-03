Contro il Como Leao ha raggiunto le 250 presenze con la maglia del Milan

Con la presenza di questo pomeriggio contro il Como Rafael Leao ha raggiunto le 250 presenze con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Arrivato nell'estate del 2019 dal Lille per quasi 50 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt, il portoghese è risultato essere decisivo nella volata scudetto del Milan di Stefano Pioli nella stagione 2021/22.

Questi, nel dettaglio, i numeri di Leao con il Milan:

NUMERI IN SERIE A: 190 presenze e 53 gol

NUMERI IN CHAMPIONS LEAGUE: 30 presenze e 6 gol

NUMERI IN EUROPA LEAGUE: 14 presenze e 4 gol

NUMERI IN COPPA ITALIA: 13 presenze e 5 gol

NUMERI N SUPERCOPPA ITALIANA: 2 presenze

NUMERI TOTALI: 249 presenze e 68 gol