Contro il Genoa sarà presente in panchina anche Francesco Camarda

Guarda un po' chi si rivede. Dopo essere stato "prestato" al Milan Futuro per queste ultime partite della stagione, Francesco Camarda è rientrato tra i convocati di Sergio Conceiçao anche a fronte dell'infortunio di Tammy Abraham, che ricordiamo aver riportato un affaticamento al retto femorale della coscia destra da valutare a strettissimo giro di posta, anche perché fra poco più di una settimana ci sarà la finale di Coppa Italia.

Non solo, Camarda è tornato a disposizione della prima squadra anche perché non potrà giocare i playout con il Milan Futuro, dato che non ha raggiunto le presenze necessarie per partecipare agli spareggi salvezza. In questa particolare stagione, tra Serie A e Champions League, il classe 2008 ha collezione 13 spezzoni di partita per un totale di 189 minuti.