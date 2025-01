Contro il Girona Maignan è tornato ad essere 'Super Mike'

vedi letture

A livello di tabellino la partita contro il Girona è stata decisa da un super Rafael Leao, ma nel corso di tutti e 90 i minuti c'è stato un altro protagonista, tanto decisivo quanto il portoghese: Mike Maignan.

Scrive questa mattina Tuttosport che il portiere del Milan ieri è tornato ad essere 'Super Mike' dopo un trittico di partire non esaltanti contro Cagliari, Como e Juventus, dove in occasioni dei gol avversari il francese poteva fare decisamente di più. Contro i catalani, però, Maignan ha non solo dimostrato il perché porta al braccio la gloriosa fascia di capitano del Milan, ma anche perché è uno degli interpreti più forti nel suo ruolo.

Il francese si è infatti reso protagonista di tre parate da fuoriclasse, che non solo hanno salvato il Milan, ma che hanno anche riconsegnato alla formazionerossonera uno dei suoi leader, tecnici e non, per eccellenza.