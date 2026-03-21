Contro il Torino torna Rabiot: il francese è fondamentale. I numeri con e senza di lui

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Questo pomeriggio il Milan ospiterà a San Siro il Torino, e Massimiliano Allegri avrà nuovamente a disposizione Adrien Rabiot, dopo la squalifica di Roma. Come ricorda il Corriere dello Sport, il rientro del francese è fondamentale.

Con lui il Milan ha raccolto 14 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta per una media punti di 2.35 a partita; senza il francese, la media si abbassa a 1.42 punti a partita. Il numero 12 è assolutamente determinante nello scacchiere tecnico-tattico di Allegri.