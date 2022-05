Contro l'Atalanta la 100esima presenza di Saelemaekers con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria fondamentale contro l'Atalanta, Alexis Saelemaekers può festeggiare sia per i tre punti sia per un traguardo personale. Il calciatore belga, infatti, con la maglia da titolare di ieri ha raggiunto la 100esima presenza con il Milan in tutte le competizioni, secondo quanto riporta il sito ufficiale del Milan. Arrivato a Milano nel gennaio 2020, Alexis nelle sue cento gare in rossonero ha collezionato 6 gol e 11 assist, secondo i dati di Transfermarkt.