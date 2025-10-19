Contro la Fiorentina la prima di Ricci da titolare con la maglia del Milan
E alla fine è arrivato il momento anche di Samuele Ricci. Dopo spezzoni di partita vari, più le due da titolare in Coppa Italia, l'ex capitano del Torino verrà schierato per la prima volta in stagione dal 1' in Serie A da Max Allegri a fronte dell'epidemia di infortuni che ha colpito il Milan nel corso di questi ultimi giorni.
L'italiano avrà l'arduo compito di sostituire un pilastro come Adrien Rabiot, ma le qualità di certo non mancano. Per Ricci il Milan in estate ha investito 25 milioni di euro, bonus inclusi, cifra che adesso dovrà essere "ripagata" sul campo, in quanto il ragazzo avrà l'occasione di ritagliarsi dello spazio importante da qui alle prossime settimane, almeno fino a quanto il francese non tornerà a regime.
