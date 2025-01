Contro la Juventus Abraham torna titolare. Conceiçao opta per una squadra muscolare

Considerata l'assenza per squalifica ed infortunio di Alvaro Morata, per la prima volta dallo scorso 20 dicembre Tammy Abraham tornerà titolare al centro dell'attacco del Milan. L'attaccante inglese ha intenzione di sfruttare nel migliore dei modi quest'opportunità che Conceiçao gli concederà contro la Juventus, anche per cercare di dare continuità ad una stagione che fino a questo momento è stata piuttosto altalenante, un po' come quella di tutta la squadra.

Sciolto il nodo in attacco, con Camarda che dunque andrà in panchina con la possibilità di subentrare a partita in corso, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che Conceiçao opterà dal primo minuti opterà per un Milan un po' più muscolare, con l'inserimento in contemporanea di Bennacer sulla linea dei centrocampisti accanto all'inossidabile Fofana e di Musah sulla linea dei trequartisti, al fianco di Reijnders, così come già successo nella trionfale trasferta di Madrid.



Complice l'assenza di Thiaw, davanti a Mike Maignan agiranno Emerson Royal, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Theo Hernandez, con l'italiano che per la prima volta da quando è arrivato Conceiçao partirà in campo dal primo minuto.