Julian Alvarez, ex obiettivo di mercato del Milan, è stato il protagonista assoluto della notte di Copa Libertadores. L'attaccante argentino, che da luglio vestirà la maglia del Manchester City, ha realizzato addirittura 6 reti (tre per tempo) nella vittoria per 8-1 del River Plate sull'Alianza Lima.