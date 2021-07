Copa Sudamerica, il Santos passa ai quarti di finale: ancora un gol per Kaio Jorge

Kaio Jorge è uno degli obiettivi principali per l'attacco del Milan. Il giovane brasiliano nella notte ha contribuito alla qualificazione del Santos ai quarti di finale della Copa Sudamerica, segnando il gol del momentaneo 0-1 nell'incontro in programma in casa dell'Independiente terminato 1-1. I bianconeri hanno ottenuto l'accesso al turno successivo della competizione, dove incontreranno i paraguaiani del Club Libertad, grazie al risultato dell'incontro d'andata deciso ancora una volta da Kaio Jorge.