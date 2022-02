Coppa D'Africa, oggi la prima semifinale: si gioca Burkina Faso-Senegal

Si giocherà in giornata la prima delle due semifinali di Coppa D'Africa. Alle 22 infatti scenderanno in campo Burkina Faso e Senegal, che si contenderanno un posto nella finale che verrà disputata contro una fra Egitto e Camerun. Della partita molto probabilmente non sarà il rossonero Ballo-Touré, che aveva subito un infortunio e che nella giornata di ieri ha svolto un lavoro personalizzato.