Coppa Italia Femminile, il Milan non conquista il trofeo dalla stagione 1997/1998

Con la finale conquistata sabato (dopo aver battuto l’Inter), il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz, si è regalato la possibilità di conquistare la Coppa Italia di categoria nella finale prevista per il 30 maggio prossimo. Le rossonere affronteranno la Roma, che in semifinale hanno eliminato la Juventus. Guardando l’albo d’oro della competizione, si nota che il Milan non vince la Coppa Italia Femminile dal 1998, cioè da quando in finale sconfissero il Lugo per 3-1.