Coppa Italia Femminile, le semifinali: domani alle 14.30 Milan-Juventus

Questo fine settimana andranno in scena le gare d'andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile, con il ritorno che si giocherà a fine aprile. Due gare che saranno visibili su TimVision e La7d e che vedono in corsa tre big del campionato - Juventus, Milan e Roma - più l'outsider Empoli.

Ad aprile le danze saranno Juve e Milan in quella che è la sfida più attesa (Sabato alle 14:30). Due mesi fa in finale di Supercoppa la squadra di Montemurro vinse per 2-1 con le rossonere che sfiorarono un'impresa, quella di battere le bianconere, che manca dal lontano 2018. Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo di scarsa lucidità e appannamento, ma sono pronte a darsi battaglia per conquistare una finale che la Juve ha mancato nella passata stagione e il Milan ha perso invece contro la Roma un anno fa.

Proprio le campionesse in carica scenderanno in campo alle 14:30 della domenica contro il sorprendente Empoli. La squadra giallorossa è reduce dal pari in casa della Juventus in campionato e sogna di bissare la finale dello scorso anno, mentre le toscane, orfane di Prugna, vogliono provare a stupire ancora nonostante la priorità sia la salvezza in Serie A.

Ottengono la qualificazione alla finale le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore.