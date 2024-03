Coppa Italia Femminile, Roma-Milan 5-2: il tabellino del match

Termina alle porte dell'atto finale l'avventura in Coppa Italia femminile del Milan, sconfitto nel ritorno della Semifinale dalla Roma per 5-2. Il destino del doppio confronto contro la capolista del campionato - e destinata a un bis tricolore in questa stagione - era già indirizzato dopo l'andata della scorsa settimana al PUMA House of Football, e nel piovoso pomeriggio romano le giallorosse hanno sigillato la contesa con due reti nella prima mezzora. Dopo il momentaneo 3-0 romanista è arrivata la reazione delle rossonere, a segno nel finale con il primo gol milanista di Ijeh e il quinto centro stagionale di Laurent prima di altri due gol giallorossi in pieno recupero.

Sarà la Roma, quindi, a giocare la Finale contro la Fiorentina. Il Milan manda in archivio una competizione in cui ha fatto vedere alcune tra le cose migliori della stagione, e una Semifinale in cui il passivo accusato appare ingeneroso soprattutto per quanto visto nel primo atto, deciso soltanto da due gol nel finale di partita. Da sottolineare, comunque, come le rossonere abbiano onorato l'impegno giocando con coraggio e generosità lungo tutti i 90'. Chiuso il capitolo Coppa Italia, lo sguardo adesso va al campionato: si tornerà in campo domenica 24 marzo alle 12.30, quando sarà Milan-Pomigliano al PUMA House of Football.

LA CRONACA

Rossonere in campo con un assetto propositivo, ma è la Roma a fare la partita in avvio e a sbloccare il punteggio all'8', con un sinistro a giro di Haavi imparabile per Babb. Il vantaggio giallorosso cambia inevitabilmente il match, il Milan prova a reagire ma le padrone di casa concedono pochissimi spazi e anzi sfiorano il 2-0 al 20' con una traversa di Pilgrim. Raddoppio che arriva al 31', con un'iniziativa personale di Di Guglielmo, a segno con un diagonale mancino. Nel resto della prima frazione da segnalare una seconda traversa della Roma - stavolta di Greggi - e un tentativo da fuori di Grimshaw al 43', che termina alto sopra la porta di Korpela.

Si riparte con due cambi tra le rossonere: entrano Marinelli e Laurent, subito pericolosa impegnando il portiere giallorosso in una parata difficile. Ci prova anche Dompig al 63', ma a spezzare il migliore momento del Milan arriva il 3-0 della Roma, firmato da Giugliano con un destro a giro. La squadra di Corti, però, non rinuncia a giocare e continua a manovrare in avanti, trovando il meritato premio per i suoi sforzi con due reti a stretto giro. All'80' gol di Ijeh, che s'invola tra le centrali giallorosse dopo la sponda di Mesjasz. All'85', invece, a segno va Laurent che spizza di testa il corner di Mascarello. Col Milan sbilanciato in avanti alla ricerca del pari - ancora Ijeh, all'88', ci va vicina con un mancino a rientrare - in pieno recupero la Roma ristabilisce il triplo vantaggio con Viens e Feiersinger. Finisce 5-2.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 5-2

ROMA (4-3-2-1): Korpela; Bartoli (31'st Ciccotti), Valdezate, Minami, Di Guglielmo; Giugliano (27'st Viens), Kumagai, Greggi (16'st Feiersinger); Haavi (27'st Sønstevold), Pilgrim (16'st Pellegrino Cimò); Giacinti. A disp.: Ceasar, Öhström; Linari, Troelsgaard. All.: Spugna.

MILAN (4-2-3-1): Babb; Bergamaschi, Piga, Mesjasz, Soffia; Grimshaw (27'st Vigilucci), Mascarello; Dompig (27'st Swaby), Nadim (1'st Laurent), Asllani (1'st Marinelli); Stašková (14'st Ijeh). A disp.: Giuliani; Fusetti; Dubcová, Rubio Ávila. All.: Corti.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Gol: 8' Haavi (R), 31' Di Guglielmo (R), 20'st Giugliano (R), 35'st Ijeh (M), 40'st Laurent (M), 47'st Viens (R), 49'st Feiersinger (R).

Ammonita: 15'st Grimshaw (M).