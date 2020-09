Coppa Italia Femminile, sorteggiati i gruppi di qualificazione

Sono stati sorteggiati questa mattina i gruppi della fase a gironi della Coppa Italia femminile. Tre squadre per girone che si sfideranno in gara unica fra di loro (due partite a testa) per decretare la vincente del gruppo che accederà ai quarti di finale quando inizieranno gli scontri a eliminazione diretta. Per le big gironi sulla carta semplici con Fiorentina e Juventus che però avranno come avversaria una squadra di A (San Marino per le viola, Pink Bari per le bianconere), mentre il Milan sfiderà due squadre di Serie B come Orobica e Cesena. Sfida a tinte giallorosse nel gruppo H dove l’As Roma si troverà di fronte, oltre al Tavagnacco, anche la Roma Calcio Femminile. Questi i gironi in attesa che venga stilato il calendario, si partirà domenica 27 settembre, completo:

Gruppo A: Florentia San Gimignano, Hellas Verona, Cittadella

Gruppo B: Inter, Lazio, Brescia

Gruppo C: Fiorentina, San Marino Academy, Riozzese

Gruppo D: Empoli, Ravenna, ChievoVerona

Gruppo E: Juventus, Pink Bari, Pomigliano

Gruppo F: Milan, Orobica, Cesena

Gruppo G: Sassuolo, Napoli, Pontedera

Gruppo H: Roma, Tavagnacco, Roma CF

Questi i criteri per stilare il calendario:

Prima giornata: riposa la squadra con la posizione migliore in graduatoria;

Seconda giornata: riposa la squadra con la seconda migliore posizione in graduatoria;

Terza giornata: si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.