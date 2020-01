Coppa Italia, le quote di Milan-Torino: rossoneri favoriti sui granata

In avvicinamento all'attesa sfida tra Milan e Torino di Coppa Italia, si analizzano dati, statistiche e quote relative al match. I betting analyst, riguardo alla sfida di questa sera, danno per favoriti i rossoneri con una quota di 1,77 a fronte dell'altissima quota di 4,50 volte la posta per un'eventuale vittoria granata. L'eventuale pareggio della sfida, invece, è dato a 3.80 mentre Ibrahimovic come primo marcatore è registrato a 2,50 volte la posta.