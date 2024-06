Corazzi: "Se Ibra riesce a trovare il giusto equilibrio fra il suo ego e lavorare nello spogliatoio, è la figura che mancava al Milan"

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il direttore Emanuele Corazzi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic, che giovedì scorso si è presentato a tifosi ed addetti ai lavori per la prima volta nelle vesti di dirigente. Queste le sue dichiarazioni.

"La mia impressione è che al Milan l'anno scorso sia terribilmente mancato un uomo di campo, perché Furlani è un uomo soprattutto di fondi, che si è messo a disposizione della società Milan, di Cardinale, ma non è sicuramente un uomo che ha vissuto e vive lo spogliatoio. Moncada è un uomo che lavora da scout, da analista, mancava quella figura. Ecco, secondo me, se Ibra riesce a trovare il giusto equilibrio fra il suo ego e lavorare nello spogliatoio, è la figura che mancava al Milan, perché è l'uomo che può portare i consigli giusti, può far fare le scelte giuste, può parlare al giocatore e dirgli la cosa giusta",