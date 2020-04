Cordoba su Ibrahimovic: "Era difficile da affrontare, un giocatore molto tecnico"

Ivan Ramiro Cordoba, ex calciatore, ha parlato su Sky Sport 24 delle sue esperienze in campo contro Zlatan Ibrahimovic: “Era difficile da affrontare, perché era un giocatore che ti faceva sentire il fisico e non solo. Era anche molto tecnico, non era di quei giocatori che marcavi facilmente. Dovevi stare molto attento e cercare di anticiparlo, senza dare punti di riferimento. A questo tipo di giocatore basta dargli la possibilità di utilizzare per un momento la propria forza che ti spostano con un braccio e non li prendi più”.