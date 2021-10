Corini: "Tonali giocatore da Nazionale: andrà senza dubbio ai Mondiali"

Dalle pagine di Tuttosport, Eugenio Corini ha speso parole d'elogio per il centrocampista rossonero Sandro Tonali: "È un giocatore da Nazionale maggiore. Dico di più: Tonali poteva rientrare tranquillamente nell’elenco di chi è andato agli Europei, ricordo che Mancini lo seguiva già quando era in B al Brescia con me. Purtroppo il primo anno al Milan ha fatto sì che qualcuno lo superasse nelle gerarchie, ma non ho dubbi che lo troveremo ai prossimi Mondiali. Fa tutto parte di un percorso naturale, una crescita bellissima e graduale, l’ideale per un giocatore come lui che, non dimentichiamolo, ha solamente 21 anni".