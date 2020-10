Coronavirus, 100 scienziati scrivono a Conte e Mattarella: "Servono misure drastiche in 2/3 giorni"

Servono misure drastiche per contenere la pandemia. E servono subito: "entro 2-3 giorni". È questo l'allarme che oltre cento scienziati, che hanno risposto alle stime (che parlano di 4-500 morti al giorno tra una settimana) fatte dal presidente dell'Accademia dei Lincei, Giorgi Parisi, hanno mandato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a quello del Consiglio, Giuseppe Conte. Nella lettera, resa pubblica dall'Adnkronos, gli scienziati esprimono "la più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia da Covid-19". E chiedono "misure efficaci adesso proprio per salvare l'economia e i posti di lavoro".