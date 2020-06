Coronavirus, bollettino nazionale: +163 casi (grazie alla Campania), +1.747 guariti e 56 morti

Come ogni giorno la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati odierni, con la differenza rispetto a 24 ore fa tra parentesi:

• Attualmente positivi: 28.997 (-1.640, -5,35%)

• Deceduti: 34.223 (+56, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 173.085 (+1.747, +1%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 227 (-9, -3,8%)

• Tamponi: 4.514.441 (+70.620)

Totale casi: 236.305 (+163, +0,07%)

L'aumento dei positivi in Italia rispetto a ieri è stato di 163, ma va segnalato un ricalcolo dei casi in Campania che ha ridotto il numero di casi totali in quella regione di -229. Nelle altre regioni, quindi, l'aumento dei casi totali è stato di 392.