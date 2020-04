Coronavirus, Fase 2. Conte alle Regioni: "Non sarà liberi tutti, ma dobbiamo ripartire"

"Rivedere le misure di distanziamento sociale non è liberi tutti”. Sono queste le parole che il premier Giuseppe Conte avrebbe pronunciato ieri sera nel corso della cabina di regia con gli enti locali. “Non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre - ha spiegato il presidente del Consiglio - dobbiamo ripartire, tenendo sotto controllo la curva del contagio. Sarà fondamentale, per gestire la fase 2, il costante aggiornamento delle informazioni a livello territoriale".