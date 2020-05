Coronavirus, i dati divisi per regione: 355 i nuovi positivi in Italia, il 59% in Lombardia

Sono stati effettuati 54.118 tamponi e individuati 355 nuovi positivi al COVID-19 nell'ultimo giorno in Italia. Di questi, il 59% (210) arrivano dalla sola Regione Lombardia.

Il numero totale di attualmente positivi è di 42.075, con una decrescita di 1.616 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 435 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri. 6.387 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 293 pazienti rispetto a ieri. 35.253 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.