Coronavirus, il picco massimo di contagiati in Italia è stato raggiunto il 13 marzo

Il picco dell'epidemia di Covid-19 è stata il 13 marzo, per quanto riguarda i nuovi casi rispetto all'insorgenza dei primi sintomi, il 20 marzo rispetto alla diagnosi confermata. È quanto si evince dall'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato venerdì scorso. Il dato "reale" dunque, anche se basato sull'analisi di 165.667 dei 227.204 casi segnalati, è quello del 13 marzo: è allora che si è raggiunto il numero massimo di persone che si sono ammalate in un giorno. Il numero massimo di nuovi casi giornalieri si è registrato il 21 marzo (riferito al giorno prima): 6.557 casi in 24 ore. Più di dieci volte tanto rispetto ai 531 totalizzati ieri.