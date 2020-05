Coronavirus, il premier britannico Johnson afferma: "Il vaccino forse non ci sarà mai"

Il primo ministro britannico Boris Johnson afferma che potrebbe non esserci mai un vaccino per Covid-19 nonostante l'enorme sforzo globale per svilupparne uno. Il governo britannico ha investito 93 milioni di sterline (110 milioni di dollari) in finanziamenti per accelerare l'apertura del nuovo Vaccine Manufacturing and Innovation Center. Johnson ha detto che la Gran Bretagna sta anche sostenendo la ricerca sui trattamenti farmacologici per aiutare le persone a guarire rapidamente dal virus. "C'è ancora molta strada da fare e devo essere sincero sul fatto che un vaccino potrebbe non arrivare ". E poi: "Dobbiamo trovare nuovi modi per controllare il virus", tra cui testare le persone che hanno sintomi e rintracciare i contatti delle persone infette.