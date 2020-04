Coronavirus, l'AGI anticipa: "Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i parenti"

Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i propri parenti. A riportarlo è l'agenzia di stampa AGI, secondo la quale il Governo avrebbe già comunicato questo allentamento delle restrizioni sugli spostamenti a Regioni ed Enti locali, riuniti nella cabina di regia ancora in corso. Una prima anticipazione, questa, in attesa ovviamente della comunicazione ufficiale.