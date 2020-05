Coronavirus, l'allarme degli scienziati inglesi: "L'Inghilterra rischia 100'000 morti in un anno"

"Oltre 100.000 possibili morti nel Regno Unito entro la fine del 2020 in caso di allentamento eccessivo e troppo anticipato delle misure anti-Coronavirus". A mettere in guardia i cittadini britannici è uno stadio congiunto della London School of Tropical Hygiene, dell'Imperial College London e di altri istituti inviato ai consulenti scientifici del comitato scelto dal Governo per combattere la pandemia. Secondo il Sunday Times, il rapporto sarebbe già stato consegnato anche al primo ministro Boris Johnson, che stasera alle 19 (le 20 ora italiana) parlerà pubblicamente alla nazione illustrando modalità e tempistiche di uscita dal lockdown.